Реставрация оранжереи Собственного сада в Петергофе находится на начальной стадии

Оранжерея Собственной дачи в Петергофе ушла с молотка «в аренду за рубль» зимой 2020 года, но пока работы по ее восстановлению находятся на начальном этапе. Памятник, тем временем, облюбовали асоциальные элементы, поэтому ему нужны ограждение и охрана. Об этом корреспонденту Gazeta.SPb.ru рассказал победитель аукциона — генеральный директор АО «Московская инвестиционно-строительная компания» Максим Шинкаренко.

Заброшенная оранжерея в составе дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе была сдана в льготную аренду за 1 рубль по городской программе в начале этого года. Победителем аукциона стало акционерное общество «Московская инвестиционно-строительная компания». Как рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru его генеральный директор Максим Шинкаренко, внешний вид одноэтажного здания, конечно, оставляет желать лучшего: «В ее [оранжереи] текущем состоянии мало позитивного. В эту программу [«Аренда памятника за 1 рубль»] попадают именно такие объекты».

После реставрации собственник планирует использовать объект по целевому назначению. А именно — в качестве конно-спортивного клуба. «Так было определено при выставлении объекта на торги, то есть было условием документации. КИО и КГИОП посчитали, что такая функция целесообразна для данной локации. Мы от этого и отталкиваемся», — уточнил Максим Шинкаренко.

По его словам, первое, что придется сделать, — подготовить и согласовать проект. Иными словами, до реставрации как таковой еще далеко: «Все находится на начальной стадии. У нас нет информации ни по масштабу трагедии, ни по конкретному перечню работ — они пока не на повестке дня». А чтобы оранжерея дождалась своего часа и не пришла в еще более удручающее состояние, её огородят, а рядом, возможно, будет дежурить охрана. Дело в том, что здание успели облюбовать разные асоциальные элементы.

Отметим, что оранжерея однажды уже уходила с аукциона. Это случилось в конце прошлого года. Объект сначала достался индивидуальному предпринимателю Максиму Павлову. Однако впоследствии он отказался подписывать договор. «Это ведь не простая история, тут не стоит вопрос просто о благотворительности, о том, что кто-то хочет лишние деньги потратить. Важна комбинация какого-то личного участия, желания действительно сделать что-то хорошее и расчета — что будет потом, чтобы проект имел смысл», — считает Максим Шинкаренко.

Отвечая на вопрос об отношении к программе «Аренда памятника за 1 рубль», наш собеседник подчеркнул важность поддержки всех заинтересованных в этом лиц, а сопротивление и формальный подход едва ли помогут инвесторам воплотить хорошую идею в жизнь: «Пока все идет в конструктивном ключе. Там очень много сложностей, связанных с коммуникациями, инженерными сетями. Если мы будем просто упираться в стену, то на каком-то этапе остановимся. Если в программе заложен элемент и власти, и контролирующих людей, и они заинтересованы, чтобы все получилось, в ней есть смысл. Но опять же, мир инвестиций и расходов очень сильно связан с дальнейшими последствиями — если это просто идет аренда, то, конечно, очень сильно ограничен размер вложений коммерсантов. Поэтому всегда поднимался вопрос при организации этой программы — имеет смысл не сдавать в аренду, а чтобы был именно собственник, но ограниченный условиями восстановления и заданием. Так по крайней мере будет больше оснований тратить деньги».

Отметим, что по программе «Аренда памятника за 1 рубль» с молотка ушли пока только три объекта. Среди них, кроме оранжереи Собственного сада в Петергофе, оказались особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н.Я. Колобовых (победителем аукциона стало ООО «Петръ») и Александровские ворота Охтинских пороховых заводов (договор был заключен с ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)»). Работы по реконструкции последних КГИОП, напомним, из-за незаконного демонтажа исторических конструкций потребовал остановить.

Также в конце сентября должны были начаться торги по даче Н.М. Кочкина в Сестрорецке. Ее, а также загородный дом Л.А. Змигродского, дом Ф.Н. Челищева на Вознесенском пр., 36, павильон «Царский вокзал» в Пушкине и еще несколько объектов комитет имущественных отношений (КИО) планировал продать до конца прошлого года. Чтобы выяснить намерения на этот год, Gazeta.SPb.ry направила в ведомство запрос.

Для справки:

Оранжерея, расположенная на территории парка «Собственная дача», была построена в конце XIX — начале XX века. Как и весь дворцово-парковый ансамбль в Петергофе, она является памятником федерального значения.

Программа «Аренда памятника за 1 рубль», разработанная КИО при участии КГИОП, предполагает передачу инвесторам объектов культурного наследия на 49 лет по результатам торгов с возможностью получения льготной арендной ставки. В первые 2 года новый собственник должен разработать проектную документацию, следующие 5 лет следует потратить на восстановление.

После выполнения этих обязательств инвестор получит право на льготную ставку аренды в размере 1 рубль за 1 кв. метр. Если работы будут выполнены раньше установленного срока, соответственно и право н льготную ставку может быть установлено раньше. Если же реставрация затянется или обязательства не будут выполнены, город вправе расторгнуть договор, а бюджет при это не понесет убытков, поскольку в течение всего срока инвестор оплачивал аренду по рыночной ставке.