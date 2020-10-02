КГИОП поймал строителей на демонтаже части Александровских ворот

В Петербурге строители незаконно разобрали часть кирпичной кладки конструкций Александровских ворот Охтинских пороховых заводов. Постройка является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, работы на Химиков, 20 велись без согласования проекта и разрешения.

Договор по аренде ворот заключили еще в прошлом году с ОАО «Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом)» по программе «Рубль за метр». По ней должны спасать заброшенные объекты культурного наследия.

Накануне, 1 октября, ведомство направило предписание срочно приостановить незаконные работы.

Теперь судьбу объекта буду решать вместе с комитетом имущественных отношений.

Лица, которые виновны в разрушении памятника, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургский суд принял иск «Газпрома» к КГИОП из-за Охтинского мыса.