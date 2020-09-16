Петербургский суд принял иск «Газпрома» к КГИОП по Охтинскому мысу

В среду, 16 сентября, в Санкт-Петербургском городском суде состоялась регистрация административного искового заявления АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

Предметом спора стало решение ведомства по Охте. А конкретнее, «Газпром» намерен признать недействительным распоряжение «Об утверждении предмета охраны объектов культурного наследия федерального значения «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тысяч до н.э и грунтового могильника XVI-XVII вв.», которое было принято КГИОП 11 сентября 2020 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Первое судебное заседание по обсуждению данного вопроса состоится 6 октября 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд решил судьбу застройки Охтинского мыса в Петербурге.