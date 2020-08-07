Суд решил судьбу застройки Охтинского мыса в Петербурге

Верховный суд России определился с решением по громкому делу о застройке Охтинского мыса.

В четверг, 6 августа, на сайте Верховного суда России появилась информация о том, что приказ Министерства культуры России по отношению к объекту культурного наследия, находящегося на территории Охтинского мыса, остался в силе. Речь идет о внесении объекта в список ОКН и утверждении его границ на вышеупомянутом участке.

Определенное время назад строительство на Охтинском мысу собирался инициировать «Газпром». Однако, оно не состоялось, а реализация проекта была осуществлена в другом месте. Таким образом и был построен «Лахта центр». Однако, позже выяснилось, что «Газпром» все же собирается организовать строительные работы на Охтинском мысе. Компания заинтересована в строительстве офиса.

В Верховный суд обратился сам «Газпром нефть», чтобы подтвердить ранее определенные границы объекта культурного наследия.

Напомним, о намерении построить комплекс на Охтинском мысе «Газпром нефть» заявил в марте 2020 года. Однако, для появления здания на данной территории компании необходимо учесть определенное условие — высота объекта не должна превышать 28 метров. Помимо этого, работы запрещено вести на 4 охраняемых зонах территории размером 0,8 ГА — это 15% от всей ей площади.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром нефть» не будет размещать Госсовет в «Хрустальном корабле» на Охте.