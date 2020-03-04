«Газпром нефть» не будет размещать Госсовет в «Хрустальном корабле» на Охте

Компания «Газпром нефть» опровергла предположения о том, что Госсовет может разместиться в новой штаб-квартире компании.

Как сообщает «Мойка78», предположение о том, что Госсовет может обосноваться в Петербурге, а в частности, на Охтинском мысе, появилось после того, как российский президент Владимир Путин сообщил о его усилении.

В «Газпром нефти» рассказали, что архитектурная концепция «Хрустального корабля» не предполагает размещения Госсовета в планируемом здании. В компании отметили, что массового переезда на Охтинский мыс не произойдет — там разместят лишь часть работающих в Петербурге сотрудников. «Газпром нефть» также собирается открыть в этом году новое цифровое пространство в «Новой Голландии».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японцы построят на Охтинском мысе «Хрустальный корабль». Предполагается, что комплекс будет состоять из двух зданий, высота которых будет около 30 метров. Строения соединят воздушным переходом, на котором хотят оборудовать обзорную площадку.