Японцы построят на Охтинском мысе «Хрустальный корабль»

Победителем конкурса на концепцию развития земельного участка на Охтинском мысе стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе «Газпром нефти», японская компания предложила построить на земельном участке Охте инновационный комплекс под названием «Хрустальный корабль». Предполагается, что комплекс будет состоять из двух зданий, высота которых будет около 30 метров. Строения соединят воздушным переходом, на котором хотят оборудовать обзорную площадку.

Концепция также предусматривает большой общественный парк с выходом на набережную Невы. Горожанам будет доступна для посещения многофункциональная общественная зона, которая вместе с парком сможет принимать до тысячи человек.

Остальная часть комплекса будет оборудована под рабочие пространства для сотрудников «Газпрома».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на безымянном полуострове возведут здание для пансиона воспитанниц Минобороны.