В Петербурге на безымянном полуострове возведут здание для пансиона воспитанниц Минобороны

Строить вторую очередь планируется уже в этом году. Это рассказала замглавы Минобороны Татьяна Шевцова. После укрепления берега, на полуострове состоится строительство трехэтажного комплекса для спорта и дополнительного образования. Основное здание пансиона на острове Бычий соединят с полуостровом мостом-переходом.

Для того, чтобы назвать безымянный остров для пансиона, предложено провести конкурс.

С таким предложением выступила Глава попечительского совета филиала пансиона воспитанниц Минообороны РФ в Петербурге Валентина Матвиенко. Об этом сообщают РИА-новости.

Она считает, что полуостров должен получить какое-то красивое имя, так как безымянным его оставлять не хочется. Имя должно соответствовать традициям Института благородных девиц. В ответ на это, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что готов рассмотреть данную инициативу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более тысячи девушек хотят обучаться в пансионе Минобороны в Петербурге.