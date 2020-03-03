В Петербурге на безымянном полуострове возведут здание для пансиона воспитанниц Минобороны

В Петербурге на безымянном полуострове возведут здание для пансиона воспитанниц Минобороны
Филиал пансиона Минобороны в Санкт-Петербурге. Фото: spb.pansion.mil.ru

Строить вторую очередь планируется уже в этом году. Это рассказала замглавы Минобороны Татьяна Шевцова. После укрепления берега, на полуострове состоится строительство трехэтажного комплекса для спорта и дополнительного образования. Основное здание пансиона на острове Бычий соединят с полуостровом мостом-переходом.

Для того, чтобы назвать безымянный остров для пансиона, предложено провести конкурс.

С таким предложением выступила Глава попечительского совета филиала пансиона воспитанниц Минообороны РФ в Петербурге Валентина Матвиенко. Об этом сообщают РИА-новости.

Она считает, что полуостров должен получить какое-то красивое имя, так как безымянным его оставлять не хочется. Имя должно соответствовать традициям Института благородных девиц. В ответ на это, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что готов рассмотреть данную инициативу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более тысячи девушек хотят обучаться в пансионе Минобороны в Петербурге.

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