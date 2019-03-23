Более тысячи девушек хотят обучаться в пансионе Минобороны в Петербурге

Более тысячи девушек желают пройти обучение в новом филиале Пансиона воспитанниц Минобороны России в Петербурге. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления, поступившие в ведомство.

Как стало известно сегодня, 23 марта, свыше тысячи представительниц прекрасного пола претендуют на обучение в новом филиале Пансиона воспитанниц Минобороны РФ. Его строительство в данный момент ведётся на Бычьем острове. Открытие заведения запланировано на 1 сентября 2019 года.

Отмечается, что в скором времени для будущих воспитанниц будут обустроены спальный и учебный корпуса.

Кроме того, в здании будет бассейн, спортивный зал и отдельное помещение для танцев. Также планируется строительство медицинского корпуса и библиотеки.

Как сообщила начальник Пансиона воспитанниц Минобороны России Лариса Максимова, филиал пансиона в городе на Неве станет современным образовательным учреждением, обустроенным на высшем уровне.

Ранее Gazeta. SPb сообщила о том, что дело о хищении 69 млн рублей у Минобороны начали рассматривать в суде.