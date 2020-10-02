В Петербурге миллиардеру Водопьянова грозят уголовным делом за разрушение Александровских ворот

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) призывает к уголовной ответственности арендатора Александровских ворот за разрушение кирпичной кладки без согласования. Арендатор – миллиардер Водопьянов предложил комитету найти другого исполнителя для реставрации. Об этом сообщает АБН.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что 1 октября в КГИОП направили предписание о срочной приостановке реставрации, по мнению ведомства, работы на объекте велись незаконно.

По словам Водопьянова, он готов приостановить работы и даже доплатить денег за данное решение. В своих действиях по реставрации он не видит никаких нарушений.

В ведомстве считают по-другому. Дальнейшая судьба памятника культуры и арендатора будут решаться совместно с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Напомним, что ворота на улице Химиков миллиардер получил по программе «Аренда памятника за 1 рубль». В распоряжение Водопьянова перешли Александровские ворота на 49 лет, на протяжении которых он обязан реставрировать и поддерживать объект в соответствии с историческим оформлением.