Решение КГИОП об отказе включить здание Медсанчасти на Одоевского в реестр памятников признали незаконным

Санкт-Петербургский городской суд поддержал доводы градозащитников и признал незаконным распоряжением КГИОП об отказе во включении здания Медсанчасти завода им. Калинина в реестр объектов культурного наследия.

Суды в защиту здания Медсанчасти на улице Одоевского, 10 продолжаются уже пятый год. В этот раз КГИОП добился того, чтобы дело об отказе присвоить зданию охранный статус рассматривал не Куйбышевский районный суд первой инстанции, а городской суд.

Прокурор на слушании судебного дела заявил, что историко-культурная экспертиза доцента Т.П.Кудрявцевой КГИОП об отказе включить здание в реестр памятников, выполнена необоснованно и необъективно. Кроме того, прокурор отметил, что комитет нарушил порядок подготовки распоряжения, поскольку не учел позицию при общественном обсуждении и мнения рабочей группы

Совета по сохранению культурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд в Петербурге встал на сторону здания медсанчасти на Одоевского.