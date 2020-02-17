Суд в Петербурге встал на сторону здания медсанчасти на Одоевского

Экспертиза 2018 года подтвердила, что здание заслуживает охранного статуса. Фото: www.citywalls.ru

Экспертиза 2018 года подтвердила, что здание заслуживает охранного статуса. Фото: www.citywalls.ru

Куйбышевский районный суд приостановил отказ КГИОП признать здание медсанчасти №1 завода имени Калинина на улице Одоевского историческим памятником.

Истцами в этом процессе стали градозащитники Александр Кононов и Анна Капитонова. По мнению общественных активистов, действия КГИОП являются незаконными. В своем решении комитет основывался на отрицательном заключении Акта государственной историко-культурной экспертизы.

В свою очередь, защитники здания медсанчасти уверены в его значимости. и намерены добиться охраны памятника государством. Статус медсанчасти подтвержден итогами аналогичной экспертизы 2018 года. Суд Куйбышевского района Петербурга удовлетворил ходатайство общественников и признал недействительным документ КГИОП «Об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия» в Единый государственный реестр приостановили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии Северной столицы подозревают КГИОП в коррупционном сговоре относительно решения по охранному статусу медсанчасти.