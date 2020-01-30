Депутаты ЗакСа Петербурга подозревают КГИОП в коррупционном сговоре

Парламентарии Алексей Ковалев и Максим Резник считают, что КГИОП принял участие в коррупционном сговоре в пользу застройщика территории, на которой находится Медсанчасть завода имени Калинина.

Депутаты считают, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры намеренно принял решение в пользу владельца земельного участка по адресу улица Одоевского, 10, в Василеостровском районе города, где находится здание сталинских времён, бывшая Медсанчасть №1 завода им. Калинина.

Ранее КГИОП отозвал у постройки охранный статус, отказавшись считать его объектом культурного наследия. При этом глава Комитета, Сергей Макаров, в ходе рабочего заседания не стал обсуждать эту тему, что также возмутило Ковалева и Резника.

Напоминаем, что gazeta.spb.ru сообщала, что общественность Петербурга обратилась к главному прокурору города с просьбой сохранить здание.