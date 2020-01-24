Прокурора просят сохранить охранный статус медсанчасти на Одоевского

Прокурора просят сохранить охранный статус медсанчасти на Одоевского
Здание медсанчасти №1 на Одоевского. Фото: google maps

Прокурора Петербурга Сергея Литвиненко просят не допустить лишения здания медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина на Одоевского, 10 охранного статуса.

С письмом к нему обратился депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

«Требую не допустить издания распоряжения КГИОП об отказе о включении в реестр ОКН [объектов культурного наследия — прим. ред.] ввиду множества нарушений», — заявил парламентарий.

Здание медсанчасти на Одоевского усилиями местных жителей были признано объектом культурного наследия в 2015 году. Однако теперь его могут лишить этого статуса. В пятницу, 24 января, на сайте комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП) разместили проект распоряжения, согласно которому зданию отказывают во включении в реестр ОКН.

В комитете подчеркивают, что такое решение не сигнализирует о сносе объекта. Однако местные жители опасаются, что здание может быть утрачено. В субботу, 25 января, активисты намерены выйти на народный сход в защиту медсанчасти на Одоевского.

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