Здание медсанчасти на Одоевского лишат охранного статуса

В комитете считают, что присваивать объекту охранный статус только для защиты от сноса - необоснованно. Фото: www.citywalls.ru

В комитете считают, что присваивать объекту охранный статус только для защиты от сноса - необоснованно. Фото: www.citywalls.ru

В 2015-м году, благодаря усилиям местных жителей, здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина на Одоевского, 10, признали объектом культурного наследия. Однако теперь хотят лишить этого статуса.

В 2017 году, после проведения повторной экспертизы, включение здания в реестр памятников признали необоснованным. Горожане вступились за сталинскую постройку, обратившись в суд. Куйбышевский районный суд признал, что КГИОП недостаточно аргументировал необходимость исключения медсанчасти из перечня объектов культурного наследия.

В 2019 году комитету предоставили повторную экспертизу, в которой расписана мотивировочная часть. Решение единогласно поддержали, в связи с чем у владельца здания теперь есть полное право его снести. Однако в КГИОП подчеркивают, что «отказ во включении в реестр – отнюдь не «зеленый сигнал» к сносу какого-либо объекта». Как отреагирует собственник на изменения, пока неизвестно.

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