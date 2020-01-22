Легендарный дом Басевича на Петроградке вместо ремонта предложили снести

Доходный дом Басевича - прекрасный образец модерна с выразительным оформлением фасадов и монументальными формами. В 2000-х его расселили, с тех пор дом стоит пустым. Предполагалось, что ему дадут вторую жизнь по программе "Молодежи - доступное жильё". Фото: www.citywalls.ru

Доходный дом Басевича - прекрасный образец модерна с выразительным оформлением фасадов и монументальными формами. В 2000-х его расселили, с тех пор дом стоит пустым. Предполагалось, что ему дадут вторую жизнь по программе "Молодежи - доступное жильё". Фото: www.citywalls.ru

Дом Басевича на Большой Пушкарской, 7, за реставрацию которого долгое время бьются городские активисты, предложили разрушить.

Инициатива исходит от владельца здания, Академии танца Бориса Эйфмана. После реконструкции новый дома планируют отдать под апартаменты для артистов. В ближайшую пятницу, 23 января, на заседании Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) будет решаться судьба исторического дома.

Градозащитники отмечают, что Академия танца и раньше с лёгкостью расставалась с объектами культурного наследия. Так, для постройки учебного корпуса был снят с охраны и снесен выявленный объект культурного наследия Кинематограф «Ассамблея».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга подписали соглашение с подрядчиком на реконструкцию СКК.