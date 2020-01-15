В Смольном подписали концессионное соглашение о реконструкции СКК

В Смольном подписали концессионное соглашение о реконструкции СКК
Активисты настаивают на включении старого здания СКК в список объектов культурного наследия. Фото: Baltphoto

Правительство Санкт-Петербурга достигло концессионного соглашения с компанией ООО «СКА-Арена», которая будет заниматься реконструкцией спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

Согласно постановлению, обновленная ледовая арена появится в Северной столице в 2023 году. Об этом в среду, 15 января, сообщает «Фонтанка.ру». В конце декабря в Смольном одобрили заключение договора. Отметим, что организация «СКА-Арена» была единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе.

По условия соглашения, из городского бюджета на проект будет выделено не больше половины стоимости. При этом, сумма не должна превысить 10 миллиардов рублей. Обустраивать и модернизировать прилегающую территорию также будет инвестор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга собрались защитить здание СКК от сноса.

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