Петербургские депутаты объединились для защиты СКК от сноса

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы обратились в Смольный с просьбой признать СКК «Петербургский» выявленным объектом культурного наследия. Александр Рассудов (КПРФ) и Борис Вишневский («Яблоко») намерены защитить здание от возможного сноса.

Обращение было направлено в петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

По словам депутатов, в декабре 2018 года КГИОП ответил отказом на такое обращение, аргументировав ответ тем, что на момент подачи заявления не прошло 40 лет с момента окончания строительства СКК.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Заксобрания города, Рассудов подчеркнул, что сейчас у СКК есть все шансы попасть в реестр охраняемых государством исторических памятников. Он добавил, что 29 декабря прошлого года исполнилось ровно 40 лет с момента окончания его строительства

СКК «Петербургский» (в прошлом им. Ленина) был построен к олимпийским играм 1980 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что реконструкцией СКК займется «СКА-Арена».