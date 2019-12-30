Реконструировать СКК будет «СКА-Арена»

Правительство Санкт-Петербурга утвердило, что реконструкцию спортивно-концертного комплекса «Петербургский» будет проводить «СКА-Арена».

Полностью обновленный СКК должен стать площадкой для чемпионата мира по хоккею, который состоится в Северной столице в 2023 году. Архитекторы считают, что реконструировать здание можно, сохранив его изначальный внешний вид. Специалисты попросили депутатов учесть, что модернизировать спортивно-концертный комплекс можно, не разрушая его.

В понедельник, 30 декабря, стало известно что власти Петербурга поручили проведение реконструкции компании «СКА-Арена». Отметим, что перед тем, как было обнародовано решение, «СКА-Арена» сменила владельца, пишет «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутатам Законодательного собрания продемонстрировали проект будущего, перестроенного СКК.