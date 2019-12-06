Депутатам ЗакСа презентовали проект реконструкции СКК «Петербургский»

Также, к проекту имеют претензии представители МЧС: инженерные и противопожарные системы СКК не отвечают требованиям. Фото: Baltphoto

Также, к проекту имеют претензии представители МЧС: инженерные и противопожарные системы СКК не отвечают требованиям. Фото: Baltphoto

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга подготовил проект реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который планируют снести.

На заседании Законодательного собрания в четверг, 5 декабря, новую концепцию комплекса представил глава комитета оп инвестициям Роман Голованов. Он отметил, что вокруг нового СКК не планируется возводить жилые постройки. Вокруг спорткомплекса разобьют парк и активно займутся высадкой деревьев.

Кроме того, в ходе дискуссии слово взял глава Союза архитекторов Петербурга, который отметил, что сносить старое здание необязательно. Постройку можно улучшить и другими способами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории СКК «Петербургский» приступили к подготовке к реконструкции. Под крышей спорткомплекса произвели демонтаж оборудования.