Депутатам ЗакСа презентовали проект реконструкции СКК «Петербургский»

Депутатам ЗакСа презентовали проект реконструкции СКК &#171;Петербургский&#187;
Также, к проекту имеют претензии представители МЧС: инженерные и противопожарные системы СКК не отвечают требованиям. Фото: Baltphoto

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга подготовил проект реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который планируют снести.

На заседании Законодательного собрания в четверг, 5 декабря, новую концепцию комплекса представил глава комитета оп инвестициям Роман Голованов. Он отметил, что вокруг нового СКК не планируется возводить жилые постройки. Вокруг спорткомплекса разобьют парк и активно займутся высадкой деревьев.

Кроме того, в ходе дискуссии слово взял глава Союза архитекторов Петербурга, который отметил, что сносить старое здание необязательно. Постройку можно улучшить и другими способами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории СКК «Петербургский» приступили к подготовке к реконструкции. Под крышей спорткомплекса произвели демонтаж оборудования.

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Депутатам ЗакСа презентовали проект реконструкции СКК «Петербургский»
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