СКК активно готовят к реконструкции: в Сети появилось видео демонтажа подкупольного оборудования

СКК активно готовят к реконструкции: в Сети появилось видео демонтажа подкупольного оборудования
"Все живы здоровы", - подытожил заявление мужчина, опубликовавший видео проводимых работ. Фото: vk.com/id215262974

Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» пока не сносят, однако ведутся активные работы, подготавливающие здание к передаче инвестору.

В четверг, 28 ноября, в социальных сетях появились фото- и видеоматериалы, на которых видны работы, ведущиеся под куполом комплекса: искрящийся купол разместило петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Выяснилось, что это были противоаварийные меры, предпринятые для передачи объекта инвестору в надлежащем состоянии.

Отметим, что автора видео возмутило внезапное внимание журналистов. Мужчина подчеркнул, что не будет давать комментариев СМИ. Он лаконично объяснил, что рабочие срезали под куполом СКК каркас для подвесного оборудования.

Напомним, что здание хотят реконструировать в преддверии чемпионата мира по хоккею.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заявку на реконструкцию объекта подала лишь одна организация.

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