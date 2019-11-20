Заявку на реконструкцию СКК «Петербургский» подала только одна компания

По проекту, новый СКК будет вмещать до 20 тысяч зрителей. Там также обустроят ледовую арену, а рядом с комплексом разобьют парк отдыха. Фото: Baltphoto

По проекту, новый СКК будет вмещать до 20 тысяч зрителей. Там также обустроят ледовую арену, а рядом с комплексом разобьют парк отдыха. Фото: Baltphoto

В списке заявок на реконструкцию спортивно-концертного комплекса значится лишь одна компания, ООО «СКА-Арена».

Об этом стало известно в среду, 20 ноября. По информации пресс-службы петербургского комитета по инвестициям, провести реконструкцию объекта вызвалась лишь одна организация, ООО «СКА-Арена». Согласно договору, все необходимые работы компания должна завершить к 1 мая 2023 года.

После окончания приёма заявок комитету предстоит оценить предложение, поступившее от «СКА-Арена» и составить ответное соглашение. Проект осуществляется в рамках государственно-частного партнерства, из бюджета Петербурга в проект вложат не более 10 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт Дженнифер Лопес обошёлся СКК «Петербургский» в несколько миллионов рублей.