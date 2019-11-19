С СКК взыскали миллионы после концерта Дженнифер Лопес

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение о взыскании с ГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс» почти трех миллионов рублей. Причиной этого стал концерт Дженнифер Лопес.

Певица выступила на сцене СКК в августе 2019 года в рамках турне «Это моя вечеринка». Организацией концерта занималась компания «Матрешка Концертс». Она заключила с комплексом агентский договор. По его условиям СКК должен был продавать билеты на концерт и получить агентское вознаграждение 6%, пишет АБН.

Выручка с концерта Дженнифер Лопес составила около 7,27 млн рублей. При этом «Матрешка Концертс» заработала лишь 4,47 млн, не дополучив 30%.

Решением Арбитражного суда с СКК будет взыскан долг 2,36 млн, пени и госпошлина на 35 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дженнифер Лопес на концерте в Петербурге сказала по-русски: «привет».