«Привет» от Лопес привел в восторг петербургских зрителей

Лопес вышла на сцену вместе с дочерью. Фото: Instagram jlo

Лопес вышла на сцену вместе с дочерью. Фото: Instagram jlo

Американская певица Дженнифер Лопес дает концерт сегодня, 11 августа, в Санкт-Петербурге в рамках турне «Это моя вечеринка».

Со сцены СКК «Петербургский» Лопес поздоровалась с гостями по-русски. От слова «привет» зрители пришли в восторг, чем певица сорвала овации в зале.

Вместе с певицей на сцену вышла одиннадцатилетняя дочь Эмма, некоторые песни они исполняли вместе.

Данное турне организовано в честь 50-летия американской певицы. В последний раз она была в Петербурге семь лет назад.

Ранее в GazetaSpb сообщали о первом визите Дженифер Лопес в Санкт-Петербург. Певица выступала в рамках программы «Танцуй снова». Лопес удивила гостей эффектным появлением на сцене, ее наряд был из белоснежных перьев.