Петербурженка побила рекорд по задержке дыхания в ледяной воде

Петербурженка побила рекорд по задержке дыхания в ледяной воде
Мария Ольшевская окунулась в ледяную воду в обычном купальнике. Фото: скриншот YouTube

Жительница Петербурга Мария Ольшевская отметила Международный женский день рекордом по задержке дыхания в ледяной воде. В прорубь она окунулась в парке Героев-пожарных.

Погружение горожанки транслировали на YouTube-канале Международной ассоциации развития фридайвинга. Она прыгнула в прорубь в присутствии судьи и сделала новую запись в Книге Гиннесса.

Женщина задержала дыхание на 4 минуты 16 секунд.

Стоит отметить, что Ольшевская окунулась в ледяную воду в обычном купальнике. До сегодняшнего дня установить такой рекорд без спецсредств никто не пытался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный недельный эфир. Телеведущий провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

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