Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный недельный эфир

Телеведущий Владимир Соловьев, которого называют одним из главных пропагандистов Кремля, попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекорд был зафиксирован 24 марта 2019 года.

Соловьев за одну неделю провел в эфире 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Прошлый рекорд был установлен японским телеведущим Монта Мино, который провел в прямом эфире 21 час и 42 минуты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия 1», между ведущим и гостем произошел конфликт.