Соловьев в эфире выгнал польского эксперта из студии

"Вон отсюда!" Фото: Скриншот программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

"Вон отсюда!" Фото: Скриншот программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейбу.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая выходит на телеканале «Россия 1», между ведущим и гостем произошел конфликт.

Когда разговор зашел о том, должна ли Польша нести ответственность за события в стране в годы Второй мировой воны и оказывать поддержку родственникам пострадавших семей, ситуация в студии была накалена.

Корейба заявил, что прямые потомки жертв холокоста скорее «притворяющиеся жулики». После чего он обвинил ведущего и гостей в том, что они пытаются «манипулировать» памятью убитых. Политолог также назвал присутствующих «шовинистами».

На возмущение польского гостя ведущий отреагировал: «Ты все сказал? А теперь пошел вон отсюда, пока я тебя не взял за нос и не выкинул».

Затем Соловьем вызвал охрану и попросил вынести Корейбу вместе со стулом.

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