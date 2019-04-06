В военкомате рэпера Face заподозрили в психическом расстройстве

Рэпер Иван Дремин, выступающий под псевдонимом Face, не смог пройти военную комиссию в башкирском военкомате.

Медицинские работники заподозрили у 21-летнего музыканта возможные нарушения психического здоровья, сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на председателя комиссии Бориса Усатова.

Усатов заявил, что татуировки на лице — это уже один из признаков психического расстройства. Однако Усатов говорится, что рэпер не прошел комиссию не только из-за татуировок, у Дремина был обнаружен ещё ряд заболеваний, но председатель не стал о них рассказывать.

Кроме того, Усатов добавил, что рэпер Face не единственный, кто приходил на комиссию с татуировками на лице. Остальных в армию тоже не взяли.

Иван Дремин родился и долгое время жил в Уфе. Сейчас он больше известен как рэпер Face и среди молодых исполнителей имеет большую популярность.

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