Петербургский волейболист Камехо высказался о расизме к своей дочери

Камехо считает, что произошло просто недопонимание. Фото: Фото: ВК “Зенит СПб”
Камехо считает, что произошло просто недопонимание. Фото: Фото: ВК “Зенит СПб”

Спортсмен высказал надежду, что если он пробьется в сборную, то не столкнется с чем-то подобным и все ребята его примут.

Ранее жена игрока петербургского волейбольного клуба “Зенит” Ореоля Камехо Присцила заявила, что по причине расизма ей пришлось забрать свою дочь из школы балета. Тогда директор рекомендовал перевести девочку с групповых занятий на индивидуальные.

Камехо считает, что произошло просто недопонимание, пишет “Невский Спорт”. Кубинец, имеющий российское гражданство, не хотел бы вдаваться в подробности случившегося. По его словам, все равны, причем не только в России, но и в других странах.

Спортсмен высказал надежду, что если он пробьется в сборную, то не столкнется с чем-то подобным и все ребята его примут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жена игрока ВК “Зенит” пожаловалась на расизм в России.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
волейбол зенит Камехо расизм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
“Еврейский Петербург” поместили в одну книгу
В Петербурге памятник Пушкину очистили до блеска
Петербуржцам бесплатно расскажут, как сохранять спокойствие
В Ленобласти откроют центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода Ford
На строительной площадке метро “Проспект Славы” упал подъемный кран
Останки кита с четырьмя лапами нашли в Перу
Петербургский волейболист Камехо высказался о расизме к своей дочери
В Петербурге задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за кражу