Петербургский волейболист Камехо высказался о расизме к своей дочери

Спортсмен высказал надежду, что если он пробьется в сборную, то не столкнется с чем-то подобным и все ребята его примут.

Ранее жена игрока петербургского волейбольного клуба “Зенит” Ореоля Камехо Присцила заявила, что по причине расизма ей пришлось забрать свою дочь из школы балета. Тогда директор рекомендовал перевести девочку с групповых занятий на индивидуальные.

Камехо считает, что произошло просто недопонимание, пишет “Невский Спорт”. Кубинец, имеющий российское гражданство, не хотел бы вдаваться в подробности случившегося. По его словам, все равны, причем не только в России, но и в других странах.

Спортсмен высказал надежду, что если он пробьется в сборную, то не столкнется с чем-то подобным и все ребята его примут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жена игрока ВК “Зенит” пожаловалась на расизм в России.