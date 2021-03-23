Владелец фабрики «Красное знамя» ждет добро на научно-исследовательские работы

В Петербурге комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) решает вопрос о выдаче разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на территории фабрики «Красное знамя». Долгие годы объект культурного наследия разрушался. Сейчас его решили приспособить под современные нужды.

О рассмотрении заявки на разрешение работ Gazeta.SPb сообщили в КГИОП. Там также уточнили, что в конце февраля собственник здания ООО «Комендантский 9» получил от комитета задание на разработку проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

Отметим, что в комплекс построек фабрики «Красное знамя» на Пионерской улице входят четыре цеха – «Главный трикотажный цех», «Красильный цех», «Отбельный цех» и «Чулочно-красильный цех». Все они находятся в собственности ООО «Комендантский 9» и в 2001-м году были признаны выявленным объектом культурного наследия.

По данным ЕГРЮЛ, ООО принадлежит в равных долях владельцу холдинга AAG Александру Завьялову и бывшему генеральному директору компании «Трансойл» Андрею Гомону.

В марте стало известно о том, что AAG намерен приспособить здания фабрики под лофты и организовать новое общественное пространство между корпусами.

Напомним, что фабрика была приватизирована еще при мэре Анатолии Собчаке. Во времена экс-губернатора Владимира Яковлева «Красное знамя» фактически стало объектом борьбы ОПГ, на фабрике не раз менялись владельцы.

В 2001-м году ее гендиректором стал Богатыр Капаров, который неоднократно был фигурантом уголовных дел.

За время пребывания на посту экс-губернатора Валентины Матвиенко производственное оборудование фабрики исчезло. Часть корпусов начали сдавать в аренду, а часть забросили.

В 2006-м году комплекс зданий в собственность приобрел Игорь Бурдинский. Сам он планировал создать в корпусах многофункциональный комплекс. В какой-то момент даже требовал вывести объект из-под охраны, но не вышло.

Около шести лет назад, уже при бывшем губернаторе Георгии Полтавченко, стало известно о планах компании «Балтийская коммерция» на ТЭЦ фабрики «Красное знамя», которая также является объектом культурного наследия регионального значения. Эту часть фабрики новый собственник отреставрировал, а рядом с ней построил ЖК «Мендельсон».

Как сообщили Gazeta.SPb в «Балтийской коммерции», сейчас ТЭЦ выставлена на продажу. К слову, еще в 2019-м году вице-губернатор Николай Линченко, курирующий КГИОП, заявлял, что Смольный рассматривает возможность передачи здания ТЭЦ в городскую собственность. Предполагалось, что там могут расположиться музей архитектуры и вторая сцена Государственной академической капеллы.

В КГИОП Gazeta.SPb уточнили, что вопрос о передаче здания все еще не решен, а в «Балтийской коммерции» подчеркнули: город может претендовать на покупку ТЭЦ наравне с другими покупателями.