Петербуржцы месят ногами весеннюю грязь и припоминают комитету по благоустройству реагенты

Петербуржцы с трудом наслаждаются приходом весны и тепла. В городе тает снег, оставляя грязь и лужи. Поход на работу или магазин превращается для многих горожан в целый квест – пройти по улице и не испачкать обувь. Пока одни жители месят ногами грязь и нелестно отзываются о дорожных службах, отвечающих за уборку, другие припоминают комитету по благоустройству реагенты, осевшие на обочинах, ограждениях и фонарных столбах.

Если верить прогнозу синоптиков, ждать того, что в ближайшее время солнце подсушит грязь в разных районах Петербурга, не приходится.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие дни осадков не избежать. Небольшой дождь обещают в среду, 31 марта. Дождь с мокрым снегом – 1 и 2 апреля.

Горожанам пока ничего не остается кроме как пробираться сквозь грязь, обходить лужи и жаловаться на уборку.

Недовольных качеством уборки жителей немало. В группе комитета по благоустройству в социальной сети «ВКонтакте» — десятки жалоб.

«Прошу вас помыть и убрать грязь и песок после зимних мероприятий борьбы со снегопадом, когда выпавший снег необоснованно засыпали песком вместо уборки», — заметила петербурженка, призвавшая привести в порядок набережную Дудергофского канала.

Горожане также жалуются на остатки реагентов.

«Наращивайте темпы! 1,26 тыс тонн «смёта» уже убрали. Значит, осталось убрать еще 148,74 тыс тонн остатков песко-соляной дряни, которую вы высыпали за зиму. Потом вымыть улицы с мылом, а то все трещины на асфальте и стыки брусчатки на тротуарах белые от соли», — заметил один из пользователей соцсети.

Отметим, что комитет по благоустройству возглавляет Сергей Малинин. Деятельность ведомства контролирует и координирует вице-губернатор Николай Бондаренко.