Бузова жестко ответила на выпады Тарасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова уличила экс-супруга Дмитрия Тарасова в двойных стандартах.

По словам спортсмена, ему было непросто с бывшей возлюбленной. В частности, для него была невыносима публичность их отношений. Однако Бузова сочла высказывания экс-возлюбленного нелепыми на фоне его нынешнего брака с моделью Анастасией Костенко. Они воспитывают двух дочерей и часто публикуют совместные снимки в соцсетях.

Как сообщил Star Hit, певица также отметила, что первые шаги в своей музыкальной карьере она начала делать еще будучи в браке с Тарасовым, но он ее стремлений не поддерживал

Напоминаем, что Тарасов и Бузова поженились в 2012 году и, прожив вместе четыре года, они расстались. Так и не удалось выяснить, что стало причиной их развода. Известно лишь, что практически сразу футболист начал жить с нынешней супругой – Анастасией Костенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Костенко добилась алиментов у Тарасова.