Костенко добилась алиментов у Тарасова

До сих пор непонятно, что происходит в отношениях у супругов.

Блогер Анастасия Костенко с 5 августа будет получать алименты от Дмитрия Тарасова. В браке с супругов были рождены две девочки, пишет «Комсомольская правда». Суд рассматривал иск модели в июле и принял сторону девушки – теперь футболисту предстоит работать на износ, чтобы обеспечить всех своих детей. Непонятно, в разводе ли Костенко и Тарасов, либо таким образом пытаются снизить размер платежа алиментов ребенку Оксаны Пономаренко. Известно лишь, что недавно Костенко заявила, что будет бороться за светлое будущее своих детей.

Напоминаем, что если раньше Тарасов играл за «Локомотив» и получал десятки миллионов рублей в год, то сейчас его доходы резко сократились. При этом игрок имеет трех детей, которых обязан содержать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Костенко возмутилась из-за решения суда по алиментам Тарасова. Девушка не понимает, почему ее доходы от социальных сетей посчитали как общий.