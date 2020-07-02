Костенко возмутилась из-за решения суда по алиментам Тарасова

Девушка не понимает, почему ее доходы от социальных сетей посчитали как общий.

Модель Анастасия Костенко пожаловалась на несправедливое решение суда в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что ее доход от рекламы был приписан Тарасову, в связи с чем игрок вынужден платить огромные алименты своей дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко. Каждый месяц девочка будет получать четверть доходов и дополнительные 104 тысячи рублей. Отмечается, что Тарасов рассчитывал на уменьшение платежа в четыре раза в связи с переходом в «Рубин» и рождением еще одного ребенка. Костенко подчеркнула, что не умеет молчать, когда происходит что-то несправедливое.

Адвокат, представлявший интересы Тарасова, объяснил, что у супругов общий счет, что могло стать причиной такого решения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов признался, что покупал переписку Бузовой.