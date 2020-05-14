Тарасов признался, что покупал переписку Бузовой

После этого в сеть угодили интимные фотографии певицы.

Об этом стало известно 14 мая. Обо всем футболист Дмитрий Тарасов рассказал в эфире YouTube-шоу «Алена, блин». Он решил нарушить молчание и наконец прокомментировать свое расставание с певицей Ольгой Бузовой. Тарасов заявил, что любил артистку, но они не смогли создать настоящую семью – с детьми и домашним уютом. Игрок в какой-то момент это понял и рассказал Бузовой, что хочет развестись. После этого у пары было какое-то время все обдумать. В этот период Тарасову написал хакер и предложил свои услуги – аноним был готов взломать телефон Бузовой за деньги.

«Я начал узнавать, что вообще происходит. Ее очень расстроило, что я забрал машину. Жесткая грязь про моего отца, которого уже нет в живых. Она маме моей писала грязные сообщения»,

— поделился Тарасов.

В переписках также нашли сообщения, которые Бузова писала Нагиеву. Артистка присылала ему свои интимные фотографии еще до того, как окончательно разошлась с Тарасовым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов рассказал, почему бросил Бузову.