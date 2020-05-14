Тарасов рассказал, почему бросил Бузову

Футболист прервал молчание, которое хранил на протяжении шести лет.

Об этом стало известно сегодня, 14 мая. Обо всем футболист Дмитрий Тарасов рассказал в интервью для YouTube-канала Super. Он заявил, что наконец готов прокомментировать развод с певицей Ольгой Бузовой. Игрок признался, что очень любил артистку и первое время у них все было хорошо. Тарасов всегда говорил, что любит детей и мечтает о большой семье, но от Бузовой желания не замечал. Она, заявил Тарасов, была поглощена карьерой и не хотела становиться мамой. Футболист убежден, что на протяжении долгих лет звезда обманывала его по поводу того, что не может забеременеть. Он не видел будущего у отношений, поэтому в один день решил их прекратить.

Тарасов также подчеркнул, что не был знаком со своей нынешней женой, когда уходил от Бузовой. Он познакомился с ней в период разборок и раздела имущества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Тарасов продает особняк за 245 млн. Футболист расстанется с недвижимостью. Недавно он подарил дом своей супруге.