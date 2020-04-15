Дмитрий Тарасов продает особняк за 245 млн

Дмитрий Тарасов продает особняк за 245 млн
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Футболист расстанется с недвижимостью. Недавно он подарил дом своей супруге.

Об этом стало известно 14 апреля. Обо всем пишет портал woman.ru, ссылаясь на сайт по продаже недвижимости. Футболист Дмитрий Тарасов собрался продать особняк за 245 миллионов рублей. Трехэтажный дом площадью в тысячу квадратных метров и 25 соток прилегающей земли ищут своего нового владельца.

Напоминаем, что недавно у футболиста и его супруги Анастасии Костенко родилась дочь. В честь этого Тарасов подарил матери своих детей дом – тот самый, который строился для него и певицы Ольги Бузовой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Тарасов уверяет, что радуется успехам Ольги Бузовой. Спортсмен впервые прокомментировал бешенную популярность бывшей супруги.

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