Дмитрий Тарасов уверяет, что радуется успехам Ольги Бузовой

Спортсмен впервые прокомментировал бешенную популярность бывшей супруги.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем футболист Дмитрий Тарасов рассказал в эфире передачи на «Новом радио». Он, отвечая на вопрос о популярности певицы и телеведущей Ольги Бузовой, заверил, что не завидует ей.

«Я радуюсь, только радуюсь ее успеху»,

— скромно и немногословно заверил Дмитрий.

Напоминаем, что Тарасов и Бузова поженились в 2012 году и, прожив вместе четыре года, они расстались. Так и не удалось выяснить, что стало причиной их развода. Известно лишь, что практически сразу футболист начал жить с нынешней супругой – Анастасией Костенко.

Тарасов раньше говорил, что знает о музыкальной карьере Бузовой, но песни ее не слушает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова призналась, что беременна и показала круглый живот.