Бузова призналась, что беременна и показала круглый живот

Бузова призналась, что беременна и показала круглый живот
Бузова интригует подписчиков.Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Певица заявила, что больше не может молчать.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram-аккаунте. Артистка сделала селфи в зеркало, на котором видно, что у нее кругленький живот. Ольга Бузова заявила, что не может больше скрывать эту новость и пошутила: теперь ее возлюбленный не может не сделать предложение.

Судя по всему, певица пошутила, ведь еще вчера у нее не было такого живота. Видимо, знаменитости надоели слухи о беременности, и она решила пошутить на эту тему.

«Тебе действительно очень идет»,

«Как в «Сумерках», живот быстро вырос»,

» Все же видят твой батлл»,

— пишут пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова выложила клип про самоизоляцию с участием Собчак. Бузова выложила клип про самоизоляцию с участием Собчак

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