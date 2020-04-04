Бузова призналась, что беременна и показала круглый живот

Певица заявила, что больше не может молчать.

Об этом стало известно сегодня, 4 апреля. Обо всем певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в Instagram-аккаунте. Артистка сделала селфи в зеркало, на котором видно, что у нее кругленький живот. Ольга Бузова заявила, что не может больше скрывать эту новость и пошутила: теперь ее возлюбленный не может не сделать предложение.

Судя по всему, певица пошутила, ведь еще вчера у нее не было такого живота. Видимо, знаменитости надоели слухи о беременности, и она решила пошутить на эту тему.

«Тебе действительно очень идет», «Как в «Сумерках», живот быстро вырос», » Все же видят твой батлл», — пишут пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова выложила клип про самоизоляцию с участием Собчак. Бузова выложила клип про самоизоляцию с участием Собчак