Бузова выложила клип про самоизоляцию с участием Собчак

Бузова выложила клип про самоизоляцию с участием Собчак
Бузова поделилась новым клипом. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Певица призывает всех оставаться дома и беречь свое здоровье.

Об этом стало известно 3 апреля. Певица Ольга Бузова опубликовала клип на своем YouTube-канале. Так как артистка не может покидать квартиру, она решила снять видео прямо из дома. Бузова попросила знаменитостей прислать свои ролики, чтобы смонтировать их в один и показать людям, как они проводят время на самоизоляции. В съемках приняли участие Андрей Малахов, Артур Пирожков, Сосо Павлиашвили, Михаил Галустян, Филипп Киркоров, а также Ксения Собчак и Константин Богомолов.

«Оля, так атмосферно, уютно, по-домашнему. Такой теплый нежный клип»,

— пишет одна из поклонниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что создатель «Дома-2» объяснил, в чем секрет Бузовой. Он убежден, что певица на самом деле очень умна и зря все считают, что нет.

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