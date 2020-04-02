Создатель «Дома-2» объяснил, в чем секрет Бузовой

Создатель &#171;Дома-2&#187; объяснил, в чем секрет Бузовой
Бузову зря считают глупой. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

Он убежден, что певица на самом деле очень умна и зря все считают, что нет.

Обо всем телеведущий Валерия Комиссаров рассказал в выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. Он, комментируя популярность певицы и телеведущей Ольги Бузовой, заявил, что она добилась всего благодаря уму. Комиссаров признался, что восхищается артисткой и считает ее потрясающей.

«Она такой символ, в хорошем смысле слова, она такой «Емеля-дурачок», который говорит: «Езжайте-ка, ведра, сами»,

— заявил основатель «Дома-2».

Комиссаров убежден: если бы Бузова показывала, насколько она умная, то телезрительницы бы очень распереживались. А так они смотрят на звезду и думают, что раз ей все по плечу, то и им тоже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова накричала на москвичей, которые жарят шашлыки, а не сидят дома. Бузова сходила в магазин и купила много еды – для себя и своих любимых собак. Она призналась, что совсем забыла о мыле и что пандемия дважды довела ее до слез.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дом 2 ксения собчак ольга бузова популярность
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Создатель «Дома-2» объяснил, в чем секрет Бузовой
Дочь Заворотнюк прокомментировала состояние матери
Самойлова, объявившая о разводе с Джиганом, призывает не жалеть ее
Вирусолог объяснил, как снизить заболеваемость коронавирусом в России
В Москве от коронавируса скончался мужчина
У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус
Ленобласть доплатит врачам за лечение коронавирусных больных
Во всем мире коронавирусом заболели более миллиона человек