Создатель «Дома-2» объяснил, в чем секрет Бузовой

Он убежден, что певица на самом деле очень умна и зря все считают, что нет.

Обо всем телеведущий Валерия Комиссаров рассказал в выпуске шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. Он, комментируя популярность певицы и телеведущей Ольги Бузовой, заявил, что она добилась всего благодаря уму. Комиссаров признался, что восхищается артисткой и считает ее потрясающей.

«Она такой символ, в хорошем смысле слова, она такой «Емеля-дурачок», который говорит: «Езжайте-ка, ведра, сами»,

— заявил основатель «Дома-2».

Комиссаров убежден: если бы Бузова показывала, насколько она умная, то телезрительницы бы очень распереживались. А так они смотрят на звезду и думают, что раз ей все по плечу, то и им тоже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова накричала на москвичей, которые жарят шашлыки, а не сидят дома. Бузова сходила в магазин и купила много еды – для себя и своих любимых собак. Она призналась, что совсем забыла о мыле и что пандемия дважды довела ее до слез.