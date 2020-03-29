Бузова накричала на москвичей, которые жарят шашлыки, а не сидят дома

Певица рассказала, как готовилась весь день к карантину.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Обо всем певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в своем Instagram-аккаунте в «сториз». Звезда заявила, что весь день прибиралась в квартире, чтобы там было уютно находиться на протяжении несколько дней. Бузова сходила в магазин и купила много еды – для себя и своих любимых собак. Она призналась, что совсем забыла о мыле и что пандемия дважды довела ее до слез. Бузова призывает остальных не плакать и оставаться дома.

Также певица повысила голос, когда говорила о людях, которые поехали на шашлыки вместо того, чтобы оставаться дома. Бузова удивлена, что люди восприняли каникулы как повод устраивать массовые мероприятия.

«Я безумно рада, что в Москве ввели карантин, потому что некоторые не понимают, что нельзя просто так без надобности выходить из дома»,

— заявила артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова набрала рекордное количество подписчиков в Instagram.