Ольга Бузова набрала рекордное количество подписчиков в Instagram

За певицей в социальной сети следят 20 миллионов человек.

Об этом стало известно 27 марта. Обо всем артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила видео, в котором блогер Давид Манукян поздравляет ее с рекордом – певица набрала 20 миллионов подписчиков. Это значит, что в странах СНГ нет человека популярнее, чем Бузова.

«У первой в России 20 миллионов»,

— заявил Манукян.

Артистка бурно отреагировала на новость – она расплакалась от счастья и поблагодарила «своих людей» за любовь и поддержку. Напоминаем, что на время лидером в России стал боец Хабби Нурмагомедов, но Бузова вернула свое звание спустя пару месяцев. На третьем месте находится блогер Настя Ивлеева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова заявила, что Ида Галич распускает про нее жалкие слухи. Певица уверяет, что она не отказывала блогеру в интервью.