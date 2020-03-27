Ольга Бузова заявила, что Ида Галич распускает про нее жалкие слухи

Певица уверяет, что она не отказывала блогеру в интервью.

Об этом стало известно 26 марта. Обо всем певица Ольга Бузова рассказала в интервью для YouTube-канала «Super». Она прокомментировала слухи, которые распространяет блогер Ида Галич. Девушка говорит, что хотела взять интервью у Ольги Бузовой, а та притворилась, что у нее нет голоса. Бузова наконец отреагировала на ее слова, заявив, что она не могла такого сказать, ведь она была ведущей премии. Телеведущая подчеркнула, что с Идой Галич она хорошо общалась и до, и после той ситуации и была удивлена, когда узнала, какого мнения о ней блогер.

Бузова даже показала их милые переписки. Она не знает, что такого плохого ей сделает.

«Приходить и доказывать свинье, что она свинья — ну это бред»,

— заявила артистка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова внесла ясность в слухи о ссоре с сестрой. Певица рассказала, что они с Анной разные люди и иногда им сложно найти общий язык.