Бузова внесла ясность в слухи о ссоре с сестрой

Певица рассказала, что они с Анной разные люди и иногда им сложно найти общий язык.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем певица Ольга Бузова рассказала в интервью для YouTube-канала «Super». Она впервые прокомментировала слухи о конфликте с собственной сестрой Анной. Бузова подтвердила, что они одно время не общались, но причину не назвала – сказала, что из-за «печеньки», то есть глупости. Артистка отрицает все слухи о конфликте на почве ревности или денег – просто они, мол, слишком разные.

Сейчас, уверяет Бузова, они общаются. На день рождения сестра была приглашена, вот только Анна заболела и не смогла прийти. Девушки переписываются и поддерживают связь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова впервые откровенно рассказала о знакомстве с Манукяном. Певица призналась, что познакомилась с блогером во время съемок в клипе.