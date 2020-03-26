Бузова внесла ясность в слухи о ссоре с сестрой

Бузова внесла ясность в слухи о ссоре с сестрой
Ольга Бузова рассказала о сестре Анне. Фото: instagram.com/buzova86

Певица рассказала, что они с Анной разные люди и иногда им сложно найти общий язык.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем певица Ольга Бузова рассказала в интервью для YouTube-канала «Super». Она впервые прокомментировала слухи о конфликте с собственной сестрой Анной. Бузова подтвердила, что они одно время не общались, но причину не назвала – сказала, что из-за «печеньки», то есть глупости. Артистка отрицает все слухи о конфликте на почве ревности или денег – просто они, мол, слишком разные.

Сейчас, уверяет Бузова, они общаются. На день рождения сестра была приглашена, вот только Анна заболела и не смогла прийти. Девушки переписываются и поддерживают связь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова впервые откровенно рассказала о знакомстве с Манукяном. Певица призналась, что познакомилась с блогером во время съемок в клипе.

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