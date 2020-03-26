Бузова впервые откровенно рассказала о знакомстве с Манукяном

Певица призналась, что познакомилась с блогером во время съемок в клипе.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем певица Ольга Бузова рассказала в интервью для YouTube-канала «Super!». Артистка впервые поделилась подробностями своей личной жизни. Оказывается, с блогером Давидом Манукяном она познакомилась 7 августа 2019 года. Тогда парень снимался у звезды в клипе «Лайкер». Уже в тот день он почувствовал, что ему нравится Бузова. Позже звезда пригласила его на свой концерт в Сочи, а потом улетела сниматься на шоу «План Б». Ни с одним участником у Бузовой ничего не вышло, а вот Манукян ждал ее в Москве с распростертыми объятьями.

Звезда уверяет, что блогер устроил для нее сюрприз и тогда у них состоялось первое свидание. Им приходилось скрывать отношения, чтобы не нарушить контракт с ТНТ. Сейчас Бузова и Манукян живут в съемной квартире, за которую платит артист. Скорее всего в ближайшем будущем пара переедет в дорогую квартиру телеведущей – ремонт начали делать в текущем месяце.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова получила от возлюбленного подарок за 4 млн рублей.