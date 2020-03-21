Ольга Бузова получила от возлюбленного подарок за 4 млн рублей

Блогер не уточнил, что именно он купил для девушки.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Блогер Давид Манукян принял участие в съемках «Ночного контакта» на YouTube. В рамках программы он признался, что часто дарит что-либо своей возлюбленной певице Ольге Бузовой. Так, однажды он потратил на нее разом 4 миллиона рублей – что это была за покупка, блогер не уточнил. Сам Манукян уверяет, что его мало интересуют материальные ценности. Для него важнее любимая работа и здоровье родных и близких.

Сама Ольга Бузова тоже очень щедра. Она говорила, что каждое седьмое число они отмечают день знакомства. В последний раз певица подарила любимому одежду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возлюбленный Бузовой оббежал всю Москву в поиске туалетной бумаги. Певица и блогер сняли шуточный ролик на злободневную тему.