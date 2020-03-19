Возлюбленный Бузовой оббежал всю Москву в поиске туалетной бумаге

Певица и блогер сняли шуточный ролик на злободневную тему.

Об этом стало известно 18 марта. Телеведущая Ольга Бузова выложила в Instagram-аккаунте смешной ролик, посвященный проблеме дефицита продуктов и товаров. Блогер Давид Манукян по сюжету якобы оббегал всю Москву, чтобы купить упаковку туалетной бумаги. Певица же безумно радуется этому событию и бросается любимому на шею – он страстно целуются.

«Добытчик мой»,

— хвастается артистка поступком Манукяна.

В комментариях многие посмеялись с парочки, а другие взгрустнули, потому что они, в отличие от блогера, купить рулоны бумаги не успели. Тем временем власти успокаивают россиян, уверяя, что товаров на всех хватит. Президент России Владимир Путин даже обратился к гражданам с просьбой не закупаться впрок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, сколько еды туалетной бумаги потребуется на срок карантина.