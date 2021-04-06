Мошенник представился сотрудником банка и списал деньги у пенсионерки

5 апреля в 11:35 в полицию Кировского района обратилась пенсионерка 1951 года рождения с заявлением, что 29.01.2021 около 17:30 на ее мобильный телефон с телефона позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ПАО «Сбербанк России», который сообщил, что со счетом заявителя происходят мошеннические действия, для предотвращения которых необходимо сообщить смс-код, который придет на ее мобильный телефон.

Пенсионерка продиктовала пришедший ей смс-код, после чего с ее счета было списано 31 500 рублей. Ущерб 31 500 рублей. Ранее в ОВД не обращалась. Обратилась 5 апреля по рекомендации родственников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино две колдуньи сняли порчу с пенсионерки за 102 тыс. рублей.