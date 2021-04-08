В Петербурге на борьбу с гололедом вывели спецтехнику

В Петербурге на борьбу с гололедом вывели спецтехнику
На борьбу с гололедом вывели спецтехнику. Фото: Baltphoto

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 8 апреля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами дороги в районе Старой Деревни. Чистят КАД в районе Мурино.

В основном спецтехника сосредоточена в центре Северной столицы, на Васильевском острове и Петроградской стороне.

Также спецтехника замечена в Петродворцовом, Курортном, Колпинском районах.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

спецтехника уборка уборка улиц


 

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