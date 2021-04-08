Появились подробности ночной аварии в Купчино

Появились подробности ночной аварии в Купчино
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на пересечении улицы Ярослава Гашека и Купчинской улицы. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки.

По предварительной информации, один из участников ДТП ехал с высокой скоростью и пытался «проскочить» на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали как минимум двое мужчин, сообщает 78.ru. Их госпитализировали с множественными травмами. Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении улиц Белградской и Турку в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыли машины скорой помощи и реанимации.

авария дтп фрунзенский район


 

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