Появились подробности ночной аварии в Купчино

В ночь на 8 апреля во Фрунзенском районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на пересечении улицы Ярослава Гашека и Купчинской улицы. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две легковушки.

По предварительной информации, один из участников ДТП ехал с высокой скоростью и пытался «проскочить» на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали как минимум двое мужчин, сообщает 78.ru. Их госпитализировали с множественными травмами. Информация о пострадавших уточняется. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении улиц Белградской и Турку в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыли машины скорой помощи и реанимации.